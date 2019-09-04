ممثل قنوات “bein sport” بالجزائر يفسخ عقده مع الشركة القطرية

أخبار الجزائر
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ممثل قنوات “bein sport” بالجزائر يفسخ عقده مع الشركة القطرية
بقلم أسماء.ع

أعلن “sos mobile”، عن إنهاء علاقته التجارية، مع مجموعة bein media group، المدعوة سابقا الجزيرة الرياضية.

وجاء قرار “sos mobile”، بعد تعنت الشركة، مشيرا إلى أن المجموعة الإعلامية “بين سبورت” رفعت من الضرائب والمزايدات.

وتابع البيان، أن هذه المزايدات لا تتماشى مع السوق ولا ترقى لمطالب الجزائريين.

وأوضح،بيان من الشركة،أن منذ جوان 2014 حاولت حل هذا الوضع “غير العادل”،باستخدام جميع الطرق القانونية،وهذا من أجل تأكيد حقوقها المشروعة.

وتابع البيان الموجه، للشركاء والمستثمرين، أن اليوم، أصبح الوضع لا يحتمل، وهم مجبرون على إلقاء المنشفة.

وأشارت الشركة، إلى أنها ستلجأ إلى جميع الإجراءات القانونية من أجل استعادة حقها.


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