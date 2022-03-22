ممثل كوميدي روسي يوقع بوزير الدفاع البريطاني ويكشف أسرار مثيرة حول أوكرانيا

فضيحة مدوية هزت العالم في اليومين الأخيرين، بعدما استطاع ممثل كوميدي روسي من الإيقاع بوزير الدفاع البريطاني “وان والاس” في فخه. وتمكن من كشف عدة خطط وأسرار مهمة خاصة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وتقمص ممثل كوميدي روسي يدعى فلاديمير فوفان كوزنتسوف، شخصية رئيس وزراء أوكرانيا “دينيس شميهال”، واستطاع أن يقنع وزير الدفاع البريطاني. وتواصل معه عن طريق إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني وإجراء مكالمة فيديو معه.

ونشر الممثل الروسي المكالمة التي جمعته بوزير الدفاع البريطاني على قناته على اليوتيوب التي يشترك فيها أكثر من 123 ألف مشترك على عدة مقاطع. بعضها مترجم بالروسية وأخرى باللغة الانجليزية.

ويظهر الوزير البريطاني في الفيديوهات وكشف أنه متواجد في بولندا، ووقع في فخ الممثل الروسي وزميله. وتحدث خلال مكالمة الفيديو التي جرت بينهما عن عدة أسرار. من أهمها عن عدد الصواريخ التي أرستها بريطانيا إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية عليهم بالإضافة إلى البرنامج النووي.

وزير الدفاع البريطاني تحدث عن ارسال الصواريخ لأوكرانيا والبرنامج النووي

وسأل الكوميدي الروسي متقمص شخصية رئيس الوزراء الأوكراني وزير الدفاع البريطاني أن كان بإمكان بلاد الأخير إرسال صواريخ أخرى لأوكرانيا. ولكن أجابه والاس أنه تم إرسال 4 آلاف صاروخ منذ بداية الحرب وأن صواريخهم فعالة وهذا كل ما تملكه بريطانيا حاليا.

كما تحدثا أيضا عن البرنامج النووي لأوكرانيا وقال الممثل الروسي أن اوركرانيا تريد مواصلة تطوير برنامجها النووي من أجل حماية نفسها من روسيا. وأجاب الوزير والاس أن هذا الأمر قد لا يعجب الرئيس الروسي بوتين. ولكنه أكد في المقابل أن بلاده ستدعم أكرانيا في كل قراراتها على اعتبار أنها دولة صديقة.

وقد أثارت هذه القضية حالة من الغضب وردود الأفعال، واتهمت بريطانيا روسيا بالوقوف وراء هذه الخدعة.

وفي المقابل رد وزير الدفاع البريطاني عبر حسابه الرسمي على تويتر، وأكد أنه تم فبركة الفيديوهات وقص الكثير من كلامه وغرد قائلا.”لقد قام محتال بمحاولة لخداعي زعم أنه رئيس الوزراء الأوكراني، تحدث معي وطرح العديد من الأسئلة المضللة وعندما شكيت فيه أنهيت المكالمة”.

واتهم روسيا قائلا: “لا يمكن لروسيا تضليل العالم واستعمال الحيل القذرة ومحاولات التشويه. أن يصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان والغزو غير القانوني لأوكرانيا. إنها محاولة يائسة منها”.

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