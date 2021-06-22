ممثل مصري يتحدث عن الوضع الصحي لدلال عبد العزيز ويُقلق محبيها

تحدث الممثل المصري ​عمرو وهبة​، عن آخر تطورات الوضع الصحي للفنانة المصرية القديرة، ​دلال عبد العزيز.حيث سأل الفنان علي الألفي عن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الألفي: “حد يعرف أي أخبار عن مدام دلال عبد العزيز”.ليرد عليه عمرو وهبة:”صباح الفل يا علوه مش بحب اتكلم باسم الأسرة واقول أخبار بس من خلال اتصالي بيهم للأسف لسه الوضع غير مستقر خالص”.

وكانت كل من الفنانتين، دنيا وإيمي سمير غانم، قد عايدتا والدها الراحل النجم سمير غانم، بمناسبة عيد الأب.معبرتين عن فقدانهما الشديد له.كما طالبت الفنانتان، الجمهور، بالدعاء لوالدتهما دلال عبد العزيز، حيث تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات.