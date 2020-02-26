ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر: الجزائر لها الإمكانيات وقادرة على مواجهة كورونا

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر، نغيسان بلا فرانسوا، أن “الجزائر لها الإمكانيات اللازمة والأخصائيين القادرين على مواجهة فيروس كورونا”.

وقال نغيسان، اليوم الأربعاء في ندوة صحفية، أن “فيروس كورونا أصبح مشكلة عالمية وليس فقط جزائرية”.

وأكد أنه “يجب توحيد وتكثيف الجهود ما بين الدول وتبادل المعلومات من أجل تسهيل مهام المواجهة لهذا الفيروس”.

وأشار المتحدث “أن إستجابة الجزائر كانت جد مرتفعة لمواجهة فيروس كورونا”.

وأوضح “أن الجزائر اتخذت إجراءات وقائية قبل التعليمات التي أعطتها المنظمة العالمية للصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد”.