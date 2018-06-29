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ممثل منظمة الهجرة الدولية: تكفُل تام من الجزائر بالرعايا الأفارقة قبل إرجاعهم إلى بلدانهم

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ممثل منظمة الهجرة الدولية: تكفُل تام من الجزائر بالرعايا الأفارقة قبل إرجاعهم إلى بلدانهم
بقلم إيمان علي إسماعيل

أكد مُمثل منظمة الهجرة الدولية “باسكال راتييانيس”، أنه وقف على مدى المجهودات التي تبذلها الحكومة الجزائرية، خلال عمليات إعادة الرعايا الأفارقة إلى بلدانهم.

وأوضح ذات المتحدث خلال مداخلة له على تلفزيون “النهار” اليوم الجمعة،

أنه وقف على التنسيق الكبير بين مختلف القطاعات والوزارات المعنية بالترحيل.

مشيرا إلى أن عمليات الترحيل تتم بالتنسيق بين وزارة الداخلية، الأمن الوطني والحماية المدنية، إضافة إلى وزارة الصحة ووزارة النقل،

وذلك من أجل متابعة كل كبيرة وصغيرة خلال الرحلة التي تقودهم من الجزائر العاصمة إلى تمنراست.


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