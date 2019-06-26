ممثل وزير السياحة يعرض تجربة الجزائر حماية للحياة البرية في قمة إفريقية بزمبابوي

عرض مستشار وزير السياحة لميني محمد تجربة الجزائر، في مجال الحياة البرية والمناخ والمحميات الطبيعية، وذلك خلال القمة رفيعة المستوى

للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة حول الإقتصاد والحياة البرية، المقامة بشلالات فيكتوريا بجمهورية زمبابوي، أين أبز إمكانيات الجزائر في هذا المجال.

وتطرق لميني للإستراتيجية وخطة العمل المسطرة من طرف السلطات الجزائرية، لضمان الحفاظ على الحياة البرية وتطويرها،

كما عرض سبل حماية الحيوانات البرية، وتقنين الصيد في الجزائر والعمليات التي تقوم بها الدولة، لإعادة إدماج الفصائل الحيوانية،

التي هي في طريق الإنقراض، كما أكد على إمكانية تحقيق مكاسب اقتصادية من الحياة البرية،وترقية الموارد السياحية والحفاظ على البيئة.