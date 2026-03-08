ممثّلًا للرئيس تبون.. الوزير الأول يشرف على تكريم عدد من النساء المتميزات

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، بصفته ممثّلًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الأحد، على مراسم حفل تكريم نُظّم على شرف عدد من النساء الجزائريات اللواتي تميّزن بإسهاماتهن البارزة في مختلف المجالات، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد جرى هذا الحفل تحت شعار «المرأة الجزائرية: تميّز وريادة»، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وكبار مسؤولي الدولة، فضلاً عن حضور مجاهدات وممثلات عن الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال المرأة والأسرة، إضافة إلى شخصيات بارزة من الساحة الفنية والرياضية.

وخلال هذه المناسبة، تم تكريم مجموعة من النساء الجزائريات المبدعات والمتميزات في ميادين متعددة، من بينها المجالات العلمية والحقوقية والفنية والإعلامية والرياضية، إلى جانب الحرف التقليدية، وذلك تقديرًا لما قدمنه من إسهامات نوعية في خدمة المجتمع وتعزيز مكانة المرأة الجزائرية.

وفيما يلي قائمة المكرّمات خلال هذه الاحتفالية:

- صديقي كريمة، عميد بوزارة الدفاع الوطني.

– قبسي رشيدة، مفتش عميد بالمديرية العامة للجمارك.

– بن براهم فاطمة الزهراء، محامية وابنة شهيد.

– سيناوي نوال، فلاحة تنشط في مجال الزراعة البيولوجية وتثمين النباتات الطبية.

– معمرية زبيدة، كاتبة وأديبة.

– حسيبة تالي معمر، أخصائية في الميكروبيولوجيا الطبية وأستاذة استشفائية بكلية الصيدلة، ومديرة قسم البكتيريا بمعهد باستور.

– حفيظة رزيق، صحفية بالتلفزيون الجزائري.

– كشير صبرينة، مهندسة مناجم ومسؤولة عن عمليات التفجير لتسطيح منصة السكة الحديدية ضمن مشروع غار جبيلات.

– صديقة عمامري، حرفية متخصصة في صناعة زربية بابار، متحصلة على جوائز وطنية ودولية.

– حمري ليندة، بطلة في القفز الطويل، متوجة وطنياً ودولياً.

– إشراق شايب، بطلة رياضية في الملاكمة.

– بلجيلالي عائشة، مبتكرة في مجال التكفل بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، متوجة وطنياً ودولياً.

– فضيلة بوهنا هشماوي، فنانة مسرحية قديرة.