ممرات مجهزة وكراسي مكيفة بالشواطئ لذوي الإحتياجات الخاصة

إستفادت فئة ذوي الإحتياجات الخاصة بشاطئ سيدي فرج “غرب العاصمة” من وسائل مكيفة لتمكينها من التمتع بمياه البحر وحقها في الترفيه خلال موسم الإصطياف.

وقالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، خلال زيارتها إلى شاطئ سيدي فرج للإطلاع على سير هذه العملية التي انطلقت منذ شهر جوان الفارط. أن هذه المبادرة شملت عدة شواطئ وتندرج في إطار إستراتيجية القطاع الرامية إلى التكفل بذوي الإحتياجات الخاصة. من الناحية النفسية والإجتماعية والسهر على تعزيز إدماجها في المجتمع.

وأضافت كريكو، أن توفير هذه الوسائل المتمثلة في ممرات مجهزة وكراسي مكيفة بالشواطئ لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة. تهدف إلى تسهيل وصول هذه الفئة إلى الشاطئ للإستجمام والتمتع بحقها في الترفيه على غرار باقي فئات المجتمع.

وأشارت كريكو إلى أن هذه العملية تمت بالتنسيق الفعال بين قطاعي التضامن الوطني والشباب والرياضة والسلطات المحلية. وتدخل في إطار الإتفاقية المبرمة بين القطاعين لتأطير النشاطات الرياضية لذوي الإحتياجات الخاصة. واكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية لهذه الفئة.

وأضافت كريكو، أن مديريات النشاط الإجتماعي والخلايا الجوارية التابعة للقطاع تسهر بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الناشطة في المجال. لمرافقة فئة ذوي الإحتياجات الخاصة على مستوى الشواطئ في إطار هذه العملية.

ومن جهتها ثمنت بعض الجمعيات هذه المبادرة الطيبة لما لها من أثر إيجابي على نفسية الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة. حيث تمنحهم فرصة التمتع بمياه البحر. معربة عن أملها في أن تتكثف مثل هذه العمليات خلال موسم الإصطياف.