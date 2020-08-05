ممرضة “بطلة” تنقذ 3 رضع حديثي الولادة خلال انفجار بيروت

انقذت ممرضة 3 رضع حديثي الولادة في أحد مستشفيات بيروت أمس الثلاثاء، أثناء الانفجار الذي شهده مرفأ العاصمة اللبنانية.

وحسب صورة تم تداولها بقوة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، نشرها المصور بلال الجاويش فإن الممرضة في مستشفى القديس جاورجيوس في الأشرفية، أنقذت 3 رضع حديثي الولادة بتهريبهم خارج المستشفى بعد الإنفجار.

وقال المصور الذي نشر الصورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي معلقا عليها: “16 سنة من التصوير لم أر كالذي رأيته اليوم”.

وكتب أيضا: “لفتتني هذه البطلة في مستشفى الروم وهي تسارع بالاتصال رغم توقف الاتصالات وهي تحمل 3 أطفال حديثي الولادة ويحيط بها عشرات الجثث والجرحى”.