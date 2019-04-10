ممرضة تبدّل 5 آلاف مولود بآخرين طيلة 12 عاماً.. والسبب صادم!

اعترفت ممرضة، بقيامها بجريمة إنسانية بشعة، حيث قامت بتبديل حوالي 5000 مولود بأطفال آخرين، طيلة 12 سنة.

وحسب صحيفة أرقام، فإن الممرضة الزامبية، “إليزابيث مويوا”، قالت أنها كانت تقوم بتبديل الرضع، على سبيل التسلية والمرح!.

والمؤسف في الأمر، أن الممرضة لم يستيقض ضميرها طيلة كل تلك السنوات، ولم تفكر في العواقب القاسية التي ستترتب على جرائمها.

واعترفت الممرضة التي كانت تعمل، بقسم الولادة بمستشفى “يو تي إتش”، بزامبيا، بجرائمها، بعد إصابتها بمرض السرطان مؤخراً.

وقالت الممرضة : “أُصبت بسرطان مزمن وأعلم أني سأموت قريبا، وأتمنى الاعتراف بذنبي أمام الله وأمام أهالي الأسر الذين وضعوا أطفالاً في المستشفى خلال خدمتي”.

ودعت الممرضة الأسر الذين وُلد لهم أطفال بالمستشفى، لإجراء تحاليل الحمض النووي للتأكد من نسب أطفالهم.

من جهتها، فتحت السلطات المحلية، تحقيقاً موسعاً في الواقعة.

ووصفت العديد من وسائل الإعلام ما قامت به الممرضة بالكارثة، حيث أنها بفعلتها هذه غيرت مصير آلاف الأطفال.