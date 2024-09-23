ممرضة تخضع لفحص التسمم بعد وفاة مريضين

تم توجيه الاتهام إلى ممرضة، تعمل في عيادة خاصة في ستراسبورغ، في ماي الماضي بتهمة التسمم بعد وفاة مريضين.

هذه مسألة حساسة يتم التعامل معها بأكبر قدر من التقدير من قبل السلطات القضائية والشرطة.

وبحسب معلومات من قناة BFMTV، تم توجيه الاتهام إلى ممرضة تعمل في عيادة خاصة في ستراسبورغ. نهاية شهر ماي الماضي، بتهمة “تسميم شخص ضعيف” بعد وفاة مريضين كانا تحت رعايتها.

“جرعة زائدة من المهدئات”

وخضعت هذه الممارسة، البالغة من العمر 57 عامًا، لرقابة قضائية صارمة، بما في ذلك منعها من ممارسة مهنتها.

وفقًا للمعلومات الواردة من BFMTV، حدثت الحقائق في الفترة ما بين ديسمبر 2022 ومارس 2023. في قسم الأورام في عيادة سانت آن، الواقعة في منطقة روبرتساو.

وكشفت التحقيقات التي أجراها محققون من دائرة الشرطة القضائية المشتركة بين الإدارات (SIPJ) في ستراسبورغ. أن وفاة هذين المريضين، رجل يبلغ من العمر 37 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 92 عامًا. كانت نتيجة لـ “جرعة زائدة من المسكنات” لم يتم تحديد طبيعتها.

تحقيق مستمر

وتم إجراء العديد من جلسات الاستماع، وإجراء عمليات فحص هامة وإجراء تحليلات طبية وعلمية وفنية. من أجل تحديد تسلسل الأحداث ومسؤولية الممرضة المشتبه فيها.

وتم توجيه الاتهام إليه في 22 مايو، ولم يعترف الأخير بنية التسميم للتسبب في الوفاة. وبحسب مصدر مقرب من القضية، فإنها تصرفت «بهدف تخفيف الألم».

وردا على سؤال حول توظيف هذه الممرضة داخل عيادة سانت آن، أشارت إدارة المجموعة. التي تدير هذه المؤسسة إلى أنه “يبدو أن التحقيق جار، وليس لدينا أي معلومات عنه”.

وعند الاتصال بمكتب المدعي العام في ستراسبورغ، لم يرغب في التواصل “بسبب سرية التحقيق”.