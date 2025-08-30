ممرضة تنشر فيديو عبر “تيك توك”فيه جثمان شخص متوفي .. وزارة الصحة تستنكر وتتوعد

أصدرت وزارة الصحة في بيانا لها بخصوص ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو مباشر نشرته ممرضة عبر “تطبيق تيك توك “صورت فيه جثمان شخص متوفي.

وإستنكرت الوزارة هذه التصرفات غير الإنسانية والبعيدة كل البعد عن قيمنا الإنسانية والدينية، وعن المبادئ الأساسية لمهنة التمريض والرسالة النبيلة للقطاع الصحي.

وقد أظهرت الممرضة في فيديو مباشر عبر “تطبيق تيك توك ” وهي تقوم بتصوير عملية تحضير جثمان شخص متوفي داخل مؤسسة استشفائية.

وزارة الصحة وفي بيانها تعرب عن استنكارها الشديد لمثل هذه التصرفات غير الإنسانية والبعيدة كل البعد عن قيمنا الإنسانية والدينية، وعن المبادئ الأساسية لمهنة التمريض والرسالة النبيلة للقطاع الصحي.

كما تندد بهذه السلوكيات الفردية المرفوضة، التي تمسّ بكرامة الميت ومشاعر ذويه.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات القانونية ضد صاحبة هذا الفيديو بما فيها الإجراءات القضائية اللازمة .

وتجدد وزارة الصحة التزامها التام باحترام حرمة الموتى، والتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة وقواعد ممارسة العمل الصحي. كما أنها لن تتسامح مع أي تجاوز أو سلوك يسيء لسمعة القطاع الصحي .