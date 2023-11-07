ممرضة تنهي حياة 17 مريضا بطريقة بشعة

اعترفت ممرضة من ولاية بنسلفانيا، متهمة بارتكاب جريمتي قتل، بارتكاب 19 محاولة قتل أخرى.

المشتبه بها، وهي ممرض تبلغ من العمر 41 عامًا من ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة). تم اتهامها بالفعل بارتكاب جريمتي قتل للمرضى. في المجموع، توفي 17 شخصا في رعايتها.

وتتراكم التهم ضد ممرضة من ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة). حيث اعترفت امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا. متهمة بالفعل بارتكاب جريمتي قتل لمرضى كانت تعتني بهم، للمحققين بأنها كانت وراء 19 عملاً آخر. وفقًا لما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بما في ذلك شبكة سي إن إن.

وكانت المشتبه بها على مرمى البصر من قبل السلطات منذ ماي، عندما ألقي القبض عليها. بتهمة قتل رجلين يبلغان من العمر 55 و83 عاما. وتوفيا بعد نقلهما إلى المستشفى.

واعترفت بحقنهم بجرعة مميتة من الأنسولين أثناء خدمتها في أحد مراكز الرعاية الصحية في بلدة شيكورا غربي الولاية.

ويوم الخميس، حددت السلطات هوية 19 مريضا آخرين من ضحايا هذه المرأة.

بحسب اعتراف المشتبه بها نفسها. ويُزعم أنها حاولت مهاجمتهم بين عامي 2020 و2023. في خمس مؤسسات صحية مختلفة، وفي المجمل، توفي 17 شخصًا بعد أن تم رعايتهم من قبل الممرضة.

ووفقا للمدعين العامين الذين يقودون التحقيقات، فإن الرجل البالغ من العمر أربعين عاما كان يعتني بانتظام بعربة الأدوية. وأوضح المدعي العام في بيان صحفي: “لقد أعطت الأنسولين ليلاً، عندما كان هناك عدد أقل من الموظفين وكان المبنى هادئًا”.

وعندما شعرت أن أحد المرضى على وشك البقاء على قيد الحياة، قامت بحقنه بجرعة ثانية للقضاء عليه. كما يوضح المدعي العام. لقد كان زملاؤه هم الذين وجدوا سلوكه مشكوكًا فيه. كما فعلت الوفيات التي حدثت أثناء نوباته الليلية، مما أدى إلى تنبيه الإدارة.

وحتى الآن، كان المشتبه به “متعاوناً” مع السلطات منذ بدء التحقيق. ووفقاً لمحاميها، فإن الهدف هو تجنب الحكم عليها بعقوبة الإعدام. حسبما أوضحت شبكة CNN. أثناء انتظار المحاكمة، تم حبس الممرضة في سجن مقاطعة بتلر.