ممر مشاة لربط 3 معالم تاريخية بالعاصمة

أكدت مصالح ولاية الجزائر، تواصل أشغال إنجاز منتزه الاستقلال المندرج ضمن المخطط الأزرق للنظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة.

وأوضحت ذات المصالح، أنه سيتم إنجاز شرفات ومسار سياحي مع تخصيص ممر لفئة ذوي الهمم، وهذا قصد ربط 03 معالم تاريخية ببعضها. والمتمثلة في فيلا عبد اللطيف، المتحف الوطني للفنون الجميلة، مغارة سارفونتاس. وكذا حديقة التجارب الحامة والمكتبة الوطنية، وصولا إلى منتزه الصابلات عبر ممر للمشاة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور