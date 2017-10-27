ممــرضـــة تـقــود شـبــكـــة مخـتــصـــة في إجـهـاض الأمـهــات العــازبـــات في إمـامــــة بتـلــمــســـــــــان 

قامت بإجهاض رضيع وقتله قبل رميه قرب إقامة جامعية لتضليل الأمن

تمكنت مصالح الأمن المختصة في ولاية تلمسان، من الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف إجهاض الأمهات العازبات.

انكشفت خيوط هذه العصابة الخطيرة عقب تحقيقات معمقة باشرتها مصالح أمن تلمسان، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، عقب العثور على رضيع مقتول خنقا قرب إقامة جامعية للبنات في لاروكاد إمامة، وعليه تم تحويل جثة الرضيع إلى مصلحة التشريح الطبي لتحديد الملابسات الأولية للجريمة، وتدريجيا تحصل المحققون على إفادة حول هوية الفاعلة التي تم الوصول إليها، أين اعترفت بالوقائع الخطيرة، كما دلت المحققين على هوية شخص قام بدلها على ممرضة تجري عمليات إجهاض بتواطؤ سائق سيارة أجرة الذي نقلهم إلى حيث تقوم الممرضة بعمليات الإجهاض السري للأمهات العازبات، أين تم القبض على المتهمة الرئيسية داخل مسكن تستغله في عمليات الإجهاض مقابل مبلغ مالي يفوق مليوني سنتيم وعثر المحققون في مسكن هذه الأخيرة على عتاد طبي مختلف يستخدم في إسقاط الأجنة، وعليه تم تقديم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة تلمسان عناصر هذه الشبكة الإجرامية التي كانت في النهاية تتخلص من الأجنة قرب إقامات جامعية للبنات بغية تضليل أجهزة الأمن التي كانت تترصد المشتبه فيهم لمدة زمنية قبل الإيقاع بهم، أين تمت محاكمتهم، حيث وجهت للمتهمين تهمة تكوين شبكة إجرامية لإجهاض العازبات وقتل الرضع مع المساعدة على الإجهاض، وبعد مواجهة أطراف القضية بالتهم الموجهة إليهم تم إدانة المتهمين الرئيسيين فيها بعقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات مع الإيداع.