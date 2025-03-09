ممنوع إستيراد ألواح الرخام الجاهزة    

أمر رئيس الجممهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد بمنع إستيراد ألواح الرخام الجاهزة.

وخلال ترأس رئيس الجمهورية لإجتماع مجلس الوزراء أمر إستيراد ألواح الرخام الجاهزة وذلك تدعيما للمنتوج الوطني.

كما أمر رئيس الجمهورية بمباشرة استثمارات جديدة وإدخال إصلاحات على هذه الصناعة.

وأسدى رئيس الجمهورية تعليمات شجع فيها مسؤولي هذا القطاع على رفع سقف الاستثمار بشكل مدروس بدقة.

وأشار رئيس الجمهورية ان هذا القطاع يمثل مصدرا لا يستهان به من العملة الصعبة وتوفير اليد العاملة للشباب.