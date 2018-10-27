ممنوع الشكوى عند حطاب دون ترخيص وأمر بمهمة!

قررت وزارة الشباب والرياضة، منع الموظفين الراغبين في تقديم شكاوي للإدارة المركزية من التنقل الى الجزائر العاصمة لإيداع العرائض بأنفسهم، حيث اشترطت عليهم الحصول على ترخيص وأمر بمهمة للمعني.

ووجهت الوزارة تعليمة إلى مصالحها الولائية، تأمرهم بدراسة كل الشكاوي والعرائض المقدمة من طرف المستخدمين التابعين لهم بسرعة والرد عليها معادا تلك التي تكتسي الطابع الاستثنائي والتي يستوجب إيداعها لدى الإدارة المركزية.

ويبدو أن وزارة محمد حطاب تتجاهل من خلال هذه التعليمة، أن الدافع من تنقل المستخدمين الى الإدارة المركزية هو البيروقراطية التي تمارس ضدهم فكيف ستمنح لهم أمر بمهمة إذا علمت أنهم بصدد رفع شكوى ضدهم.