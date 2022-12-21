ممنوع الوقوف والرقص.. شروط غريبة لحضور حفل شيرين

تستعد النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم الجمعة الموافق 12 جانفي المقبل.

ويعد هذا الحفل، أول ظهور لشيرين بعد غياب فترة طويلة عن جمهورها ومحبيها بسبب الأزمات التي مرت بها.

والغريب في هذا الحفل، هو أن الشركة المنظمة وضعت شروطا تحد من حرية الجمهور الحاضر في الاستمتاع بالحفل.

ومن بين هذه الشروط، الجلوس دائمًا أثناء أداء الحدث وممنوع الوقوف أو الرقص. وعدم إدخال عربات الأطفال إلى المكان ويجب تركها في مناطق محددة عند المداخل.

كما لا يسمح بدخول من هم عمر 10 سنوات أو أقل، ولا يدخل من هم دون سن 16 عام بدون رفقة شخص بالغ أكبر من 18 عام.

ولا يسمح بكاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو، ولا يسمح بدخول الحقائب التي يزيد حجمها عن 30 × 30 × 15 سم. ولا يسمح بالتدخين، بما في ذلك السجائر الإلكترونية في المبنى.