ممنوع تصوير توزيع قفة رمضان

أمر والي وهران ابراهيم أوشان، رؤساء البلديات بمنع تصوير مراحل توزيع قفة رمضان الخاصة بالعائلات المعوزة.

وجاء قرار والي وهران، بمنع تصوير توزيع قفة رمضان حفاظا على كرامة المواطنين.

كما أسدى أوشان، تعليمات لمدير النشاط الإجتماعي في وهران بالتكفل بإطعام الأشخاص بدون مأوى كل يوم. وخاصة خلال الشهر الفضيل.

واستمع الوالي خلال اجتماع تنفيذي، إلى العرض المقدم من طرف مدير الإدارة المحلية حول المنحة التضامنية لشهر رمضان. والتي بلغ عدد المستفيدين منها 65564 مستفيد ،حيث تمّ الإنتهاء من صرف المنحة يوم 09 فيفري.

كما قدّم مدير التجارة عرضا حول تموين السوق بالمواد والمنتوجات واسعة الاستهلاك،بالإضافة إلى توفير 10 أسواق جوارية، وفضاءات أخرى. عبر البلديات ستضاف للنشاط التجاري خلال هذه الآونة. الى جانب مراقبة الممارسات التجارية وتحديد طبيعة النشاط التجاري. إضافة إلى عمليات التحسيس التي تنظمها المديرية للحدّ من ظاهرة التبذير.

ومن جهته استعرض مدير النشاط الاجتماعي تحضيراته لشهر رمضان، فبالنسبة لمطاعم الإفطار، فقد باشرت اللجنة الولائية مراقبة مطاعم إفطار الصائم، والتي بلغت لحد الآن 62 مطعم.

في حين، أسدى الوالي توجيهات وتعليمات أخرى بضبط برنامج للتزويد بالماء الشروب الى جانب التكثيف من عمليات الإعتناء بنظافة المحيط.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور