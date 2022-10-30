ممنوع سير المركبات في هذه الطرقات غدا الاثنين

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأحد، عن غلق بعض الطرقات في العاصمة غدا الاثنين. كما أوضح بيان الولاية، أن غلق الطرقات سيكون بداية من الساعة الـ11:00 سا إلى غاية الخامسة مساءً.

ويتعلق الأمر بكل من محور ساحة الشهداء إلى نهاية شارع حسين عسلة، ومن حديقة صوفيا إلى نهاية شارع يوسف زيغوت.

في حين، أشار البيان ذاته، إلى أن غلق الطرقات جاء بسبب تنظيم الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية. والمصادف لـ 1 نوفمبر من كل سنة. حيث ستنظم ولاية الجزائر استعراضا شعبيا يوم الاثنين 31 اكتوبر.

وكانت مصالح ولاية الجزائر، في وقت سابق من يوم الأحد، قد أعلنت عن منع سير العديد من الشاحنات ذات الوزن الثقيل على مستوى إقليم الولاية لمدة 3 أيام.

كما أشار بيان الولاية، إلى أن هذا النوع من المركبات ممنوع من السير أيام الإثنين، الثلاثاء، والأربعاء. على أن تعود حركة السير العادية بداية من يوم الخميس 3 نوفمبر.

في حين، استثنى القرار، بعض المركبات، على غرار شاحنات التزود بالوقود، التموين بالمواد الغذائية. والأشغال التابعة للمؤسسات الولائية، والشاحنات التابعة مصالح البلديات، ومؤسسات “سيال” و”سونلغاز”.

كما أوضح البيان ذاته، أن القرار يهدف إلى السير الحسن لحركة المرور خلال فترة انعقاد القمة العربية بالجزائر. المقرر عقدها يومي 1 و2 نوفمبر.