إعــــلانات
أخبار الجزائر

ممنوع سير المركبات في هذه الطرقات غدا الاثنين

بقلم أسماء.ع
ممنوع سير المركبات في هذه الطرقات غدا الاثنين
  • 3093
  • 0

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأحد، عن غلق بعض الطرقات في العاصمة غدا الاثنين. كما أوضح بيان الولاية، أن غلق الطرقات سيكون بداية من الساعة الـ11:00 سا إلى غاية الخامسة مساءً.

ويتعلق الأمر بكل من محور ساحة الشهداء إلى نهاية شارع  حسين عسلة، ومن حديقة صوفيا إلى نهاية شارع يوسف زيغوت.

في حين، أشار البيان ذاته، إلى أن  غلق الطرقات جاء بسبب تنظيم الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية. والمصادف لـ 1 نوفمبر من كل سنة. حيث ستنظم ولاية الجزائر استعراضا شعبيا يوم الاثنين 31 اكتوبر.

منع سير الشاحنات لمدة 3 أيام.. باستثناء هذه !

وكانت مصالح ولاية الجزائر، في  وقت سابق من يوم الأحد، قد أعلنت عن منع سير العديد من الشاحنات ذات الوزن الثقيل على مستوى إقليم الولاية لمدة 3 أيام.

كما أشار بيان الولاية، إلى أن هذا النوع من المركبات ممنوع من السير أيام الإثنين، الثلاثاء، والأربعاء. على أن تعود حركة السير العادية بداية من يوم الخميس 3 نوفمبر.

في حين، استثنى القرار، بعض المركبات، على غرار شاحنات التزود بالوقود، التموين بالمواد الغذائية. والأشغال التابعة للمؤسسات الولائية، والشاحنات التابعة مصالح البلديات، ومؤسسات “سيال” و”سونلغاز”.

كما أوضح البيان ذاته، أن القرار يهدف إلى السير الحسن لحركة المرور خلال فترة انعقاد القمة العربية بالجزائر. المقرر عقدها يومي 1 و2 نوفمبر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/6oz5L
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر