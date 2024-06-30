ممولة من الولاية.. 6 مسابح في العاصمة في هذه البلديات

دشن كل من وزير الداخلية ابراهيم مراد، ووالي لعاصمة عبد النور رابحي، 6 مسابح في آنٍ واحد، في العاصمة.

وتم تدشين هذه المسابح ووضعها حيز الخدمة بكل من عين طاية، هراوة، المالحة بجسر قسنطينة، أولاد الشبل، سيدي موسى، والسويدانية.

و تأتي هذه المسابح في إطار دعم جهود الدولة والسلطات العليا للبلاد قصد تحسين المستوى المعيشي للمواطن عامة. ولساكنة العاصمة على وجه الخصوص، من خلال إنجاز وخلق فضاءات ومرافق ومنشآت لفائدة المواطنين.

كما تندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لواليا لعاصمة، الذي أطلق مبادرة لتدعيم الحظيرة الرياضية بالمسابح ممولة من ميزانية الولاية. من خلال الوصول إلى تشييد وإنجاز مسبح بكل بلدية، وهو الأمر الذي تسعى مصالح الولاية جاهدةً لتشييدها في أقرب الآجال قصد الاستفادة منها من قبل المواطنين. وذلك من خلال تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الانجاز والمتابعة الميدانية الدورية.