ممون مهلوسات يؤسس دولة موازية بتقليد الاختام وتزوير الوصفات الطبية في وهران

تمكنت عناصر من الامن الحضري 17 بوهران من الإطاحة بممون رئيسي لمروجي المخدرات والمؤثرات العقلية اسس دولة موازية بتقليد باختام وامضاءات، التزوير واستعمال المزور في الوصفات الطبية للمتاجرة في الأقراص المهلوسة.

وتم حجز 51 ختما طبيا خاصا بمختلف المصالح الطبية، الى جانب حجز اختام خاصة بالمجلس الشعبي البلدي ومعدات للتزوير ومحررات رسمية مزورة، ومبلغ مالي يقدر ب 9.7 مليون سنتيم.

العملية النوعية لمصالح الامن، تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام احد المجرمين البالغ من العمر 32 سنة ومحل امرين بالقبض بتموين مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بوصفات طبية مزورة تحمل أختام وإمضاءات أطباء أخصائيين في الأمراض العقلية داخل مسكنه الذي يستعمله كوكر للتمويه.

وبعد تحريات معمقة لذات العناصر، تم تحديد هوية المتورط، حيث وبعد استصدار إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران لمسكنه بحي العقيد لطفي، تم ضبط 38 أختام طبية خاصة بأطباء مختصين في الأمراض العقلية والنفسية والطب العام منها 6 أختام خاصة بالأمراض العقلية، 13 ختم طب خاصة بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية وكذا عيادات متعددة الخدمات، اختام خاصة بالمجلس الشعبي البلدي، 100 بطاقة التعريف الوطنية بهويات مختلفة و12 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بهويات مختلفة، بطاقة إعفاء من الخدمة الوطنية، بطاقة الشفاء، 9 كتاب خاصة بالوصفات الطبية بها مختلف الأختام، 22وصفة طبية مدون عليها، و 3 دفاتر عائلي فارغ ومطبوع ومختوم.