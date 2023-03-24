قناة النهار منابر السلام: الحرمان من العلم.. نور الله لا يهدي لعاصي بقلم النهار أونلاين نشر في 24 مارس 2023 - 17:56 شارك غرِّد أرسل 28 0 منابر السلام: الحرمان من العلم.. نور الله لا يهدي لعاصي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BZCF1 اقرأ أيضا خنشلة :عصابة سرقة المواشي تسطو على ممتلكات موال وتسرق 40 رأس من الغنم قناة النهار 07 مارس تلمسان : عاصمة التوابل..محج العديد من الزوار عبر الوطن مع إقتراب رمضان قناة النهار 21 مارس طالع هابط: بعد 9 سنوات من الغلق والإهمال .. جسر تمزغيدة بالمدية يعود للخدمة قناة النهار 09 مارس بنت البلاد الموسم 3 - الحلقة الأولى | Bent Bled Saison 3 - Episode 1 قناة النهار 23 مارس "نوال زعتر: "الراجل لي ما يشاركنيش حياته الخاصة نطلقو قناة النهار 03 مارس ديوان الترقية والتسيير العقاري بعين تيموشنت يرفض تسليم مواطنين محلاتهم بعد تسديدهم لكل المستحقات قناة النهار 05 مارس "وزير الصناعة : "العدد الهائل من المطاحن تكفي إفريقيا بالكامل قناة النهار 10 مارس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء قناة النهار 20 مارس "طالع هابط:" شباب راحو يستثمرو في الفلاحة بأدرار لقاوا روحهم في السابوطاج قناة النهار 07 مارس جعفر عبدلي للنهار : هكذا يتم دفع الإشتراكات وهذا هو الحد الأدنى للأجر الذي يخضع للإشتراك قناة النهار 06 مارس