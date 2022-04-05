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قناة النهار

منابر السلام / الصدقة..اللقم تدفع النقم

بقلم قناة النهار
منابر السلام / الصدقة..اللقم تدفع النقم
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منابر السلام / الصدقة..اللقم تدفع النقم

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رابط دائم : https://nhar.tv/DfruX
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