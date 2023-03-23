قناة النهار منابر السلام : رمضان..مدرسة النفس بقلم قناة النهار نشر في 23 مارس 2023 - 17:15 شارك غرِّد أرسل 27 0 منابر السلام : رمضان..مدرسة النفس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gG3y6 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا تفكيك شبكة إجـ ـرامية مختصة في تهريب العملة الصعبة قناة النهار 14 مارس مع إقتراب شهر رمضان ديكورات وزينة خاصة لتزيين المنازل قناة النهار 10 مارس الحمولة الزائدة للشاحنات عبر الطرقات..تحت المراقبة قريبا قناة النهار 04 مارس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني : هذا هو تاريخ تصنيع أول سيارة "فيات" في الجزائر قناة النهار 19 مارس رئيس مجلس الأمة يشرف على تكريم العقيد "فاروق عاشور" بوسام عشير من المصف قناة النهار 06 مارس صريح جدا: هل يهتم الجزائريين بمجال التكنولوجيا ؟ قناة النهار 21 مارس سكيكدة: منتجات فلاحية بالجودة والأسعار في الأسواق الجوارية عشية الشهر الفضيل قناة النهار 20 مارس نائب برلماني: لا يمكن إبعاد الإنسان على السياسة ..هذا مساس بالحريات قناة النهار 04 مارس تعليم عالي: 25 ألف طالب يدرسون الرياضيات .. نحو ترقية الشعبة وتشجيع الإلتحاق بها قناة النهار 15 مارس ميلة: معركة الرمالي .. هكذا قتـ.لت فرنسا الأطفال و 65 شهيدا قناة النهار 19 مارس