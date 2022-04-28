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قناة النهار

منابر السلام : زكاة الفطر.. مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي

بقلم قناة النهار
منابر السلام : زكاة الفطر.. مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي
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منابر السلام : زكاة الفطر.. مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي

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