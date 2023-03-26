قناة النهار منابر السلام / لاتنظر إلى صغر المعصية بل أنظر إلى كبر من عصيت بقلم قناة النهار نشر في 26 مارس 2023 - 15:58 منابر السلام شارك غرِّد أرسل 18 0 منابر السلام / لاتنظر إلى صغر المعصية بل أنظر إلى كبر من عصيت إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/N2yH8 اقرأ أيضا علي عون :سوق الأدوية في الجزائر "متدهور" ورفعنا تحدي توفير الأدوية في كل الصيدليات قناة النهار 06 مارس الحايك الجزائري.. ثوب تراثي متجذر في الهوية الوطنية قناة النهار 11 مارس التعديل الحكومي .. وزراء جدد لتجسيد تطلعات المواطن وإلتزامات الرئيس تبون قناة النهار 17 مارس بلماضي : هذا ماعملنا عليه لإقناع مزدوجي الجنسية لتمثيل الخضر قناة النهار 19 مارس تلمسان: التويزة ..عادة نسوة قرية عين دوز ببلدية بني مستار خلال الشهر الفضيل قناة النهار 25 مارس طالع هابط: فلاحو خنشلة يعانون ويطالبون بالكهرباء .. تريسيتي نصدرولها لإيطاليا وحنا ماعندناش قناة النهار 16 مارس طالع هابط: بعد 9 سنوات من الغلق والإهمال .. جسر تمزغيدة بالمدية يعود للخدمة قناة النهار 09 مارس توجيهات رئاسية لتخفيف العبء على المواطن .. خبراء الإقتصاد يثمنون قناة النهار 22 مارس الراقي شيخ ناصر: هذا هو الفرق بين الراقي الشرعي والمشعوذ والدجال قناة النهار 10 مارس كلمة وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب قناة النهار 23 مارس