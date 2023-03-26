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قناة النهار

منابر السلام / لاتنظر إلى صغر المعصية بل أنظر إلى كبر من عصيت

بقلم قناة النهار
منابر السلام / لاتنظر إلى صغر المعصية بل أنظر إلى كبر من عصيت
منابر السلام
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منابر السلام / لاتنظر إلى صغر المعصية بل أنظر إلى كبر من عصيت

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