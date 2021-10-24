أيا من ليس لي منه مجير.. بعفوك من عذابك استجير

أنا العبد المقر بكلّ ذنب.. وأنت السيّد المولى الغفور

فإن عذّبتني فبسوء فعلي.. وأن تغفر فأنت به جدير

أفر إليكم منك وأين إلاّ.. إليك يفرّ منك المستجير

فيا رب أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني، يا مالك الملك أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي، وشهوة القيل والقال، وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة، ويا ويح نفسي الغوية من السبيل السوية، أضحت تروح عليه وقصدها الجاه والمال، ربي حلَّ عقد كربي وانظر إلى الغم ينجال، يا رب يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وإجمال.. فأنت هو الرحيم الرحمان..