مناجم: إطلاق 26 مشروعا إستكشافيا للتعرف على القدرات المنجمية

قال المدير العام لمجمع “مناجم الجزائر” محمد صخر حرامي، أن إستراتيجية القطاع ترمي إلى تجسيد مجموعة من برامج الإستكشاف. يقدر عددها بـ 26 مشروعا ستسمح بالتعرف على القدرات المنجمية.

وقام المدير العام لمجمع “مناجم الجزائر” محمد صخر حرامي، بعرض إستراتيجية تطوير هذا المجمع العمومي. أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.

وأشار صخر حرامي، أن الإستراتيجية تهدف إلى تجديد الإحتياطات المنجمية عبر عملية الإستكشاف في محيط المواقع المستغلة حاليا. وذلك لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مناصب العمل. مضيفا أن هذه الإستراتيجية ستسمح بتثمين الموارد المنجمية للحصول على مواد أولية تدخل في الصناعات التحويلية المباشرة لتغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية. مما سيساهم في تخفيض فاتورة الإستيراد والحصول على مداخيل بالعملة الصعبة.

كما أوضح أن هذه الإستراتيجية تشمل كذلك التجسيد الفعلي للمشاريع الهيكلية الكبرى والمتمثلة في مشروع الفوسفات المدمج. واستغلال منجم الحديد لغار جبيلات. بالإضافة كذلك إلى مشروع الزنك والرصاص بواد أميزور وثالا حمزة، إلى جانب إستكمال مخطط تطوير مؤسسات المجمع بالانطلاقة الفعلية لكل مصانع التثمين بعد الانتهاء من إنجازها. والتي ستسمح بتغطية الإحتياجات الوطنية المستوردة والتي تدخل في الصناعات التحويلية. وتثمين الإستغلال الحر في الذهب عبر إنجاز مناضد لاستلام خام الذهب المحصل عليه من المؤسسات المصغرة.

كما أكد رئيس اللجنة، أن الاحتياطات المنجمية التي تزخر بها الجزائر تعتبر ورقة رابحة. تعول عليها الدولة من أجل كسب رهان تنويع الاقتصاد والخروج من دائرة الاعتماد على المحروقات. حيث تطمح الدولة للوصول إلى 7 مليارات دولار كرقم صادرات خارج المحروقات.

من جهتهم، طرح النواب جملة من التساؤلات تمحورت أساسا حول ضرورة القيام بإحصاء لمختلف الثروات المنجمية التي تزخر بها البلاد. وعن القدرات التحويلية من أجل تفادي تصدير الثروات كمادة أولية.

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