مناجم.. استخراج 245 كغ من الذهب في عين قزام

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم، اليوم الاثنين، عن استخراج 245 كلغ من الذهب في ولاية عين قزام. كما أوضحت الوزارة في بيان لها، أن مؤسسة استغلال مناجم الذهب قامت بعملية شراء الكمية.

في حين، أشار البيان ذاته، إلى أن المؤسسات المصغرة بولاية عين قزام قامت باستخراج 46 بالمائة من الكمية الاجمالية. من طرف 19 مؤسسة مصغرة من مجمل 111 مؤسسة ناشطة في المجال.

أما فيما يخص مجال المناجم، تم التطرق الى مشروع الاستغلال الحرفي المنجمي للذهب. حيث تم المطالبة بفتح فرع للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وكذا فتح فرع لشركة اينور.

للإشارة، قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، والوفد المرافق له، بزيارة العمل والتفقد، لولاية عين قزام. واستهل الوفود الزيارة بعقد لقاء مع ممثلي المجتمع المدني وممثلي السلطات المحلية بالولاية الحديثة النشأة.

كما استمع عرقاب، لانشغالات السادة الحضور ولاسيما بخصوص مجالات التي تخص قطاع الطاقة والمناجم. على غرار الربط الطاقوي ( كهرباء وغاز) للساكنة، وربط المستثمرات الفلاحية والمستثمرين في المنطقة. اضافة الى مشاريع الطاقة الشمسية بالولاية. وتم التطرق لمواضيع عديدة كتوسيع الشبكة الكهربائية، وكذا تخزين وتوزيع المواد البترولية.