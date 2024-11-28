مناجم: البحوث الاستكشافية توصلت إلى نتائج جيدة بعدة ولايات

كشف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،محمد عرقاب أن برنامج البحوث المنجمية أسفر لحد الان عن “نتائج جيدة” في عدة ولايات، مما سيسمح بإقامة أٌقطاب صناعية فيها.

وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها منذر بودن، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان. كوثر كريكو، أوضح عرقاب أن “هناك عدة بحوث جارية ضمن البرنامج الوطني للاستكشاف في المجال المنجمي والذي يشمل 23 ولاية”. مشيرا إلى أنه “تم الانتهاء من الكثير من هذه البحوث، حيث كانت النتائج جيدة”.

وأضاف الوزير بأن هذه البحوث سمحت أيضا باستكشاف مواد معدنية لم يكن من المنتظر وجودها. مؤكدا بأن مختلف العمليات المنتهية والجارية ستسمح بتحيين الخارطة المنجمية. وإقامة اقطاب تتضمن مختلف الصناعات التحويلية المرافقة على مستواها.

وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى أن برنامج البحث المنجمي في سطيف. محل سؤال النائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم)، يشمل عدة عمليات عبر الولاية والولايات المجاورة. منها استكشاف متعدد الفلزات في مناطق الحضرة وكاف العفسة (سطيف). والتنقيب عن الرصاص والزنك والنحاس في مناطق أزوار وبني صغوال (ولايتي سطيف وجيجل) والتنقيب عن الزنك والرصاص بقطاع بوطالب والفرحل وجبال الحضنة (ولايات سطيف وبرج بوعريرج وباتنة).

وعلاوة عن ذلك, فإن القطاع يعمل على استكمال اجراءات الترخيص لصالح الشركة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة “إينوف”. من أجل إنجاز وحدة لانتاج مركز الزنك المخصص للصناعات المعدنية. بحمام غرغور (بوقاعة-سطيف).