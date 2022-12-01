مناجم.. الموافقة على 45 عرضا تقنيا يتعلق بـ19 موقعا

وافقت الوكالة الجزائرية للنشاطات المنجمية على 45 عرضا تقنيا من بين الـ50 . والتي استلمت في إطار المناقصة الوطنية والدولية للمزايدة العلنية لمنح 19 ترخيصا منجميا لاستكشاف عديد أنواع المعادن. وقد جرت الجلسة العلنية لفتح الأظرفة بمقر وزارة الطاقة الجزائرية.

كما أكد رئيس الوكالة الجزائرية للنشاطات المنجمية، اسماعيل الجوزي، أنه تم فيما يخص هذه المناقصة سحب 71 دفتر أعباء. بالنسبة للمواقع المنجمية الــ 19 الموزعة على 13 ولاية. وأضاف أنه تم الاكتتاب لـ 11 موقعا من بين المواقع المنجمية الـ 19.

وتابع يقول ذات المسؤول أن هذه الدورة الـ53 تخص مواقع منجمية خاصة بالرخام ورمل السيلكا والحجر الجيري. والغرانيت والرمل الأصفر والطين الصلصالي والرمل والواقعة بولايات تمنراست وتبسة وتيميمون وبرج باجي مختار. ومسيلة وتلمسان ومعسكر وورقلة وبومرداس وخنشلة وسوق أهراس وميلة وغليزان.

في حين، تمت دعوة مكتتبي العروض التقنية المقبولة طبقا لأحكام دفتر الأعباء، لتقديم عروضهم المالية في 20 ديسمبر المقبل.

تجدر الإشارة، إلى أن فتح أظرفة العروض التقنية قد جرى في جلسة علنية وبحضور المكتتبين ومحضر قضائي. وممثلين عن الصحافة الجزائرية.