مناجم.. تنصيب “محمد صخر حرامي” رئيسا مديرا عاما للمجمع العمومي “منال”

تم، يوم أمس الإثنين، تنصيب “محمد صخر حرامي” رئيسا مديرا عاما للمجمع العمومي “منال”.

أشرف وزير المناجم، محمد عرقاب على تنصيب محمد صخر حرامي رئيسا مديرا عاما للمجمع الصناعي العمومي “مناجم الجزائر” خلفا لـ طاهر شريف زرارقة.

و في كلمته خلال مراسم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد، أكد عرقاب أنه تم “اختيار حرامي بحكم تجربته في هذا القطاع لاسيما في تسيير المشاريع الكبرى وتلك التي أنجزت في إطار الشراكات”.

وأوضح الوزير أن “هذا التعيين يندرج ضمن المشاريع التي نود إقرارها على مستوى القطاع للدفع بعجلته والسماح للصناعة الوطنية التحويلية بامتلاك المواد الأولية محليا”.

وحسب الوزير فإن “الهدف من تغيير المسؤولين في تحويل وإصلاح وإعادة تنظيم المجمع الصناعي منال وجعله مجمعا للمهن حتى يصبح قاطرة لقطاع المناجم”.

كما أوضح الوزير أن وضع مجموعة من الخبراء داخليين وخارجيين تحت تصرف المجمع يضطلعون بمهمة إعادة تنظيمه مشددا على ضرورة مرافقة تطور هذه الهيئة الصناعية من خلال تحيين إطارها التنظيمي.

مؤكدا على ضرورة “فتح مجال المناجم وأن نعيد النظر في عجالة في نصوصه التنظيمية”.

و من جانبه، أشار حرامي إلى أن “المهمات الأساسية للإدارة الجديدة للمجمع منال تكمن في اعادة هيكلة المؤسسة”.

وذلك من خلال “استحداث مجمع قوي قادر على تنفيذ استراتيجية الوزارة و الحكومة، عن طريق إعداد خارطة طريق على المدى القصير، فصد التوصل إلى الإطلاق الفعلي لإنجاز الإجراءات العملياتية”، حسب ذات المسؤول.

و تشمل هاته الإجراءات، يواصل حرامي، “خاصة بعث برامج الاستثمارات على مستوى كافة مؤسسات المجمع و كذا الإطلاق الفعلي لاستغلال الذهب، عن طريق مرافقة و تأطير الشباب لأجل تمكينهم من التحكم في تقنيات الاستغلال. كما يتعلق الأمر بالتعجيل في استغلال منجم الحديد لغار جبيلات (ولاية تندوف) و منجم الزنك و الفوسفات لوادي أميزور”.

وقال حرامي “سنقوم بتنفيذ بشكل فوري وسائل تنقيب و استغلال المواد المنجمية بهدف الاستجابة لطلب السوق الوطنية على المواد الاولية و وقف استيرادها”.

مضيفا أن “كل التدابير سيتم اتخاذها بهدف خلق مناصب عمل مباشرة و غير مباشرة و توفير مواد أولية محلية لفائدة الصناعة الوطنية”