مناجير المنتخب الوطني :”هناك مؤامرة ضد الخضر”

كشف أمين لعبدي، مناجير المنتخب الوطني، بأن أمورا غير عادية تحاك في الخفاء ضد الخضر، بمناسبة التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، ساعية لحرمان أشبال بلماضي من التواجد في المحفل العالمي.

وتحدث لعبدي لتلفزيون النهار قائلا في هذا الشأن :”هناك مؤامرة ضد الخضر، وأمور خفية تحدث في الخفاء من أجل كسر سلسلة النتائج الإيجابية المُحققة”.

ووجه لعبدي، إنتقادات لمن وصفهم بأنهم “يمتلكون نفوذا قديما في الكاف”، ومُضيفا :”هؤلاء أصبحوا يستخدمون نفوذهم ضد الخضر الآن”.