مناجير شالك:”بن طالب يُكافح فوق الميدان حتى لو كنّا فائزين 5-0″

أكد مناجير نادي شالك الألماني كريستيان هيدل، أن الدولي الجزائري نبيل بن طالب مطالب بالمزيد من الصبر من أجل نيل مكانة أساسية.

وجاءت تصريحات المسؤول الأول عن إنتداب بن طالب للنادي الألماني في صحيفة “فاز” الألمانية التي أعدت تقريرا طويلا عن اللاعب الجزائري.

وقال هيدل:”بن طالب لاعب مكافح، عندما يكون الفريق فائز 5-0 وترى بن طالب تحسه أنه هو الخاسر وهذا أمر يعجبني فيه”.

مضيفا:”لكن الأولوية للفريق وعلى بن طالب الصبر أكثر ومواصلة كفاحه من أجل نيل مكانة أساسية في تشكيلة المدرب دومينيكو”.

وفي الأخير صرح المناجير قائلا:”ستعود الأمور إلى سابقها، وعلى بن طالب التفكير في المستقبل أيضا، وقد تكون له فرص أكبر في الجولات القادمة”.