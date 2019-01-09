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مناجير “شتي” ينفي رحيله عن شبيبة القبائل

الرياضة
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مناجير “شتي” ينفي رحيله عن شبيبة القبائل شتي
بقلم عبد النور حواز

نفى مناجير لاعب فريق شبيبة القبائل  “إلياس شتي” رحيل اللاعب عن الكناري في الميركاتو الشتوي الحالي مؤكدا أن تركيز الظهير الأيسر منصب على مواصلة التألق.

وأكد “عادل حموش” المناجير الرسمي لشتي أن الآخير تلقى العديد من العروض الأوروبية والخليجية والعربية لكنه مازال مُرتبطا بعقد مع الكناري.

وأضاف المناجير أن إبن مدينة عنابة يعول على أداء مرحلة عودة في المستوى لإقناع الناخب الوطني جمال بلماضي والتواجد في قائمة الخضر الخاصة بكان “مصر”.

وختم “حموش” حديثه بأن مسألة إنتقال “إلياس شتي” لأحد الأندية في مرحلة الإنتقالات الشتوية الحالية مُرتبط بموافقة الرئيس شريف ملال.


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