“مناجير” فريق شبيبة القبائل مهدد بالحبس بتهمة السياقة في حالة سكر!

اعترف بما نسب إليه وحاول “مسح الموس” في “كورونا”

التمس ممثل النيابة العامة في محكمة الجنح بتيزي وزو، مساء أمس، توقيع عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، مع تعليق رخصة السياقة لمدة عام، في حق “مناجير” فريق شبيبة القبائل، ويتعلق الأمر بالمدعو “م.ك”، البالغ من العمر 41 سنة، وهو لاعب سابق في كرة القدم.

وحسب ما استقته “النهار” من جلسة المحاكمة، فإن المتهم واجه تهمة السياقة في حالة سكر، وهي الوقائع التي تعود إلى شهر جوان الفارط، أين كان المتهم عائدا بمفرده على متن سيارته من منطقة “تيڤزيرت” الساحلية، وهو في حالة متقدمة من السكر، قبل أن يتم توقيفه في حدود الساعة الرابعة صباحا في الحاجز الثابت لقوات الشرطة الواقع بالمكان المسمى “ليشعبان”.

وخضع المتهم في حاجز الشرطة لاختبار الكحول عن طريق النفخ، ليتبين أن نسبة الكحول في دمه قد بلغت 1.11، ليتم إخضاعه لتحليل آخر له عن طريق الدم، لتتأكد أن نسبة الكحول في دمه قدرت بـ 0.89، وهي النسبة النهائية الموجودة في الملف.

وقد اعترف المتهم خلال استجوابه منذ البداية بما نُسب له، وواصل الاعتراف به خلال محاكمته، وراح يحاول تبرير سياقته في حالة سكر، بمعاناته من الوحدة، بسبب الحجر الصحي وحظر التجوال المفروض بسبب فيروس “كورونا”، لا سيما أن كل أفراد عائلته متواجدين في فرنسا، ليقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.