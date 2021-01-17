مناجير كادير الجابوني يُفجر مفاجأة: هذا ما فعله بعض الفنانين بعد انتشار خبر تعيينه سفيرا للتراث الجزائري

كشف لونيس، مناجير الفنان كادير الجابوني، عن أسباب الضجة الإعلامية الكبيرة التي حدثت بعد نشر خبر تعيين كادير سفيرا للتراث الجزائري.

وكذا خروج وزارة الثقافة ببيان، فندت فيه صحة هذا الخبر.

وقال لونيس في اتصال مع “تلفزيون النهار: “هذه القضية من افتعال الفايسبوك، ولا تحتاج كل هذه الضجة”.

وكشف ذات المتحدث، إن بعض الفنانين اتصلوا بوزارة الثقافة، محتجين على تعيين كادير بالذات في هذا المنصب كما تم تداوله.

مشيرا إلى إن المعنيين، كانوا يظنون بأن الفنان تحصل على منصب وراتب من الوزارة.

وأورد لونيسش: “هذا عيب، زملاء المهنة يتكلمون هكذا، كادير لا يحتاج إلى منصب”.

وكشف لونيس، إن كادير قام بمبادرة شخصية، وصور فيديو كليب يروج للسياحة في منطقة من مناطق الجزائر.

مضيفا إن بعض الأشخاص أولوا المشروع كما أرادوا، ومؤكدا بأنه بإمكان أي فنان القيام بمثل هذه الأعمال للترويج للسياحة الجزائرية.

وبعيدا عن هذه الضجة الاعلامية، تحدث لونيس عن جديد كادير الجابوني قائلا:”كادير متواجد في الإمارات للتحضير لكليبات أغانيه الجديدة.

وأضاف المناجير، إن كادير يحضر لأغنية “صوليتارو”، بالاضافة إلى أغنية ثنائية جديدة سيسجلها ويصورها في تونس مع الرابور التونسي المعروف “صانفرا”.

وتابع لونيس، إن الجابوني يحضر لأغنية ثلاثية ستكون مفاجأة قائلا بأنه سيكشف عن تفاصيلها عندما يتجسد المشروع.