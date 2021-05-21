مناجير وفاق سطيف يُهدد علنا بعد قرارات لجنة الإنضباط

أطلق مناجير وفاق سطيف، هشام بوعود تصريحات قوية وخطيرة من على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد القرارات الأخيرة للجنة الإنضباط.

وكتب بوعود :”الناس هايجة في سطيف، وحبيبنا مكسل في 5 نجوم في المغرب، والله تشوفو المُر من عندنا”.

وإستمر في إستعمال لغة التهديد :”المهم والأهم سيكون الحكم في صالحنا وإن صدر غير هذا سيرون من هو الوفاق”.

ويترقب الجميع ردة فعل الجهات المسؤولة، على خرجة بوعود، بعد إستعماله للغة التحريض.

يُذكر بأن لجنة الإنضباط، أعلنت وفاق سطيف وسريع غليزان خاسرين للمُباراة التي جمعت بينهما خلال الجولة الماضية من البطولة.

وبررت اللجنة قرارها، بإشراك السريع للاعبين مُعاقبين، وقيام النسر الأسود بتقديم فحوصات “بي سي أر” قديمة.