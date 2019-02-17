منادي: “اتحاد عنابة سينهار في حال تمسك زعيم بإستقالته”

عبر الرئيس السابق لإتحاد عنابة، عيسى منادي، عن رفضه لإستقالة عبد الباسط زعيم، مبديا التأثير السلبي لهذا القرار على الفريق.

وصرح منادي، لتلفزيون “النهار”: “لا فائدة من استقالة زعيم، ففي حال ترسيم هذه الإستقالة، الفريق سينهار، والكل سيندم في الأخير”.

وأضاف الرئيس السابق لإتحاد عنابة: “إذا كان هناك من بإمكانه تولي رئاسة الفريق ولديه الإمكانيات المالية اللازمة لذلك فاليتفضل”.

وتابع عيسى منادي: “أدرك أنه لا أحد سيتقدم لرئاسة الفريق، وأنا مقتنع بنسبة 100%، بأنه لا أحد سيقوم بذلك”.

وجاءت هذه التصريحات من عيسى منادي، بعد إعلان الرئيس الحالي لإتحاد عنابة، عبد الباسط زعيم استقالته من رئاسة النادي.