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مناد: “اكتشفنا لاعبين بإمكانهم الإلتحاق بالمنتخب الأول”

الرياضة
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مناد: “اكتشفنا لاعبين بإمكانهم الإلتحاق بالمنتخب الأول”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مساعد مدرب المنتخب الوطني، جمال مناد، أنّ المباراة الودية أمام رواند، كشفت عن مؤهلات لاعبين بإمكانهم الإلتحاق بالمنتخب الأول.

وصرح جمال مناد فيهذا الخصوص لنلفزيون “النهار”: “المباراة الودية أمام روندا، سمحت لنا باكتشاف لاعبين أظهرو مستوى لا بأس به”.

وتابع: “هذا الأمر يسهل لنا مؤمورية اختيار بعض الأسماء من بين المتواجدة في قائمتنا، والتي بإمكانها الإلتحاق بالمنتخب الوطني الأول”.

للإشارة فاز المنتخب المحلي بنتيجة 4-1، أمام منتخب رواند، في أول مباراة ودية يخوضها تحت إشراف الناخب الوطني رابح ماجر.

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