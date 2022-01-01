مناد : بلايلي يستحق اللعب في ليفربول أو السيتي وأنصح بلماضي بهذا القرار

طالب المدرب المساعد في المنتخب الوطني سابقا جمال مناد لاعبي “الخضر” بالانسحاب من منافسة كأس إفريقيا.

وقال مناد، على بلماضي أن يتخذ قرارا صارما في حالة تصاعد الإصابات بفيروس كورونا “أطالب بتأجيل الكان بسبب التصاعد الرهيب للفيروس. أتمنى أن يتحلى بلماضي بالشجاعة ويتخذ قرارا بعدم المشاركة في البطولة في حال ارتفاع إصابات كورونا في صفوف المنتخب. لأن صحة اللاعبين أهم من اللقب”.

كما طالب مناد من نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي بهذا الأمر في حواره لـ “صدى الملاعب” المصرية “احترم جميع الأندية العربية والإفريقية، لكن شخصيا أرى أن بلايلي قادر على اللعب في ناد بحجم ليفربول ومانشيستر سيتي. أو أي فريق بالبطولة الإنجليزية أو الإسبانية على الأقل”.

ورشّح منتخبات للتتويج بـ “الكان” حينما قال “على الورق أرشح الجزائر ومصر. لكن قد تحدث المفاجأة بتتويج منتخب متوسط المستوى بهذه الطبعة الخاصة”.

وختم عن الفرق بين رياض محرز ومحمد صلاح “صلاح أفضل لاعب في إفريقيا، يتطور بشكل رهيب ويأتي بعده محرز مباشرة”.