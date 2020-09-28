مناد: “سياسة التشبيب في شبيبة القبائل جيدة لكنها تحمل مخاطر”

الرياضة
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مناد: “سياسة التشبيب في شبيبة القبائل جيدة لكنها تحمل مخاطر”
بقلم كريم تيغرمت

تحدث النجم السابق لشبيبة القبائل جمال مناد، عن السياسة التي اتبعتها إدارة الفريق هذا الموسم، بشبيب التعداد، مبرزا الإيجابيات، والسلبيات.

وصرح مناد، لإذاعة الكناري: “سياسية التشبيب جيدة، حيث تسمح للاعبين الشباب بالبروز واثبات امكانياتهم، خاصة إذا كان بإمكان هؤلاء الشبان تقديم الإضافة للفريق”.

وأضاف: “بما أن الشبيبة فريق كبيرة ويملك سجل ثري وينافس على عدة جبهات، هناك بعض المخاطرة، بما أن هؤلاء الشبان يفتقدون للخبرة التي تتطلبها كرة القدم”.

وأردف اللعب السابق للكناري: “حتى لو قلنا أنهم يملكون بعض الخبرة في الفئات الشبانية، لا يمكننا اعتبارها فعلا أنها تجربة كافية”.

وتابع: “رغم ذلك يمكن لهؤلاء اللاعبين الشبان إثبات أنفسهم، لأننا حاليا لا يمكننا ملاحظة الفارق بين لاعبين شبان، ولاعبين متعودين على لعب الأدوار الأولى”.

وختم جمال مناد: “على أنصار شبيبة القبائل، التحلي بالصبر، ومساندة اللاعبين الشبان، لأنهم بحاجة على الأقل لـ10 مباريات لإبراز مواهبهم، وفرض أنفسهم”.


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