مناد مديرًا فنيًا جديدًا لمولودية الجزائر

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن تعيين المدرب الوطني السابق سليم مناد مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول، بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

وينتقل مناد إلى بيت مولودية الجزائر بخبرة فنية كبيرة ورصيد غني من التجارب مع أندية جزائرية ، حيث سبق له الإشراف على العارضة الفنية لعدد من الأندية في مناسبات سابقة، وحقق نتائج إيجابية جعلته يحظى بثقة ادارة الرئيس حكيم اج رجم.

ومن المرتقب أن يشرع مناد في عمله مباشرة، بالإشراف على البرنامج الجديد للفريق الذي سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسبق لمناد أن درب فريق شبيبة القبائل صنف الأواسط ومنصب مساعد مدرب المنتخب الوطني الأولمبي كما سبق له تدريب آمل عين مليلة.