مناد يستنجد بوزير الشباب والرياضة

ناشد مدرب اتحاد الحراش، جمال مناد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، التدخل لإعادة النظر في موعد انطلاق بطولة المحترف الثاني.

وقال مناد، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “فترة التحضيرات كانت قصيرة جدا، وهذا يخلق مشكل للمدربين، واللاعبين”.

وأضاف المدرب الجديد لاتحاد الحراش: “أتمنى من وزير الشباب والرياضة اتخاذ قرار في هذا الخصوص، خاصة ونحن على أبواب انطلاق الموسم الكروي الجديد”.

يذكر أن المكتب الفيدرالي للفاف، حدد في آخر اجتماع له، تاريخ 21 ديسمبر المقبل، كموعد لانطلاق الموسم الكروي الجديد لبطولة المحترف الثاني.