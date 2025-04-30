منازلي: “نحن في أتم الجاهزية لانطلاق البطولة العربية لألعاب القوى”

أكد مدير مركب “ميلود هدفي” بوهران، عبد القادر منازلي، الجاهزية التامة للمركب من أجل احتضان البطولة العربية لألعاب القوى.

وصرح منازلي، في هذا الخصوص: “نحن في أتم الجاهزية لضمان سير هذه التظاهرة الرياضية على أحسن ما يرام”.

كما أضاف: “كل العتاد متواجد سواء على الملعب الرئيسي الذي ستجري فيه المنافسة، وكذا ملعب القوى الذي تجري به التحضيرات”.

وتابع عبد القادر منازلي: “تلقينا زيارة رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، الذي انبهر بالمنشآت الرياضية، وأبدى سعادته لاجراء هذه التظاهرة بولاية وهران”.