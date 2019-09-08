منازل ومحلات قالمة.. تحت أنقاض السيول والفيضان

تشهد ولاية قالمة منذ صبيحة اليوم الأحد، تهاطل كميات كبيرة من الأمطار باقليم الولاية، مما شكل سيول جارفة وفيضان.

وسجلّت الولاية ارتفاع منسوب المياه، جراّء هذه الأمطار، مما شكلّ سيول اجتاحت المنازل والمحلات التجارية بالولاية، وغمرتها كلية.

كما تسببت هذه السيول في عرقلة حركة المرور في عدة طرق وطنية وولائية، وكذا خسائر مادية بالجملة.

وفي ذات السياق، سجلت ولاية الجلفة أيضا فيضانات، جراء الأمطار الموسمية التي تشهدها البلاد، مما استلزم تدخل مصالح الحماية المدنية.

وتمكنت ذات المصالح في تدخلاتها المباشرة من انقاذ 13 شخصا من الهلاك المحقق في الفيضانات والسيول المشكلة.

كما عرقت ولاية بشار الجنوبية، تساقط أمطار غزيرة كغيرها من مناطق الوطن، تسببت في ارتفاع منسوب مياه واد ملياس ببني ونيف.

حيث شكلت هذه السيول فيضان جارف، اسفر فقدان طفل صغير لايزال محل بحث.