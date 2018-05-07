مناصب مؤقتة في الجوية الجزائرية بأجور تصــــل إلــــى 3 ملاييـــن سنتيــــم

يستفيد منها بدرجة أولى الطلبة الجامعيون لمدة 3 أشهر

التوظيف جاء لسد العجز بعد خروج الموظفين في عطلهم السنوية

ستفتح شركة الخطوط الجوية الجزائرية مناصب عمل مؤقتة في سلك «حاملي البضائع» لفائدة الطلبة الجامعيين، وذلك خلال فترة الصيف، بهدف سد الثغرات التي قد تحدث بسبب خروج عمال المؤسسة في عطلة صيفية، تزامنا مع تنظيم الجوية لرحلات الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة وتوافد عدد كبير من المغتربين الجزائريين على أرض الوطن.

وأكد الأمين العام لنقابة الخطوط الجوية الجزائرية، سعيد كعوينين، في اتصال هاتفي مع النهار، أمس، أن الخطوط الجوية ستفتح مناصب مؤقتة لفائدة الشباب البطالين والطلبة الجامعيين لمدة 3 أشهر، بداية من جوان إلى غاية أوت، حيث سيتم توظيفهم في مناصب حمل الأمتعة إلى الطائرة وإخراج الأمتعة منها وبأجر يتراوح بين 2 و3 ملايين للشهر.

وأضاف المتحدث، أن هناك 50 منصبا مؤقتا حاليا، حيث ستوقع الشركة عقودا مع العمال مدتها ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد، مؤكدا في السياق ذاته أن الالتحاق بهذه المناصب سيكون متاحا لكل الجامعيين الراغبين في العمل لمدة محددة، باعتبار أن الشركة ستراعي الجانب الاجتماعي لطالبي هذا العمل.

وقال سعيد كعوينين، إن عملية التوظيف جاءت بهدف سد الثغرات التي قد تكون خلال فترة الصيف، بسبب خروج العديد من العمال إلى عطلة صيفية، وتدعيم طاقم حمل الأمتعة وإنزالها من الطائرة، خصوصا وأن فترة شهر جوان وجويلية ستشهد فيها الخطوط الجوية الجزائرية رحلات الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج وكذا توافد المغتربين على أرض الوطن من أجل قضاء عطلتهم.