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مناصرة:” مقاطعتنا لجلسة البرلمان هي أقل شيء نعمله انسجاما مع نبض الشعب”

الوطني
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مناصرة:” مقاطعتنا لجلسة البرلمان هي أقل شيء نعمله انسجاما مع نبض الشعب”
بقلم شهرزاد مزياني

يرى الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم،عبد المجيد مناصرة،أنّ تولي عبد القادر بن صالح، رئاسة الدولة لمدة 90 يوما، يُمثل صدمة للشعب الجزائري الرافض لبقاء النظام السياسي .

وقال مناصرة في منشور له على صفحته الرسمية “فايس بوك”،:”إن مقاطعتنا للجلسة رغم تاريخيتها لأنها قد لا تتكرر في المئة سنة إلا مرة واحدة هي أقل شيء نعمله انسجاما مع نبض الشعب “.

وتابع بالقول:” سنواصل نضالنا من أجل التغيير الديمقراطي و السلمي ، مهما كانت مقاومة النظام القديم للرحيل و مهما تاخر النظام الجديد في القدوم” .

وختم منشوره:” وان إذا لناظره قريب”.


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