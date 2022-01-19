مناصرون توانسة يبدون حبهم وتشجيعهم المنتخب الوطني بعيدا عن الفتنة

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خضع لاعبو المنتخب الوطني لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا بفندق أونومو بمدينة دوالا الكاميرونية، وذلك تحسبا لمواجهة الخميس التي ستجمع أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي أمام منتخب كوت ديفوار.

وكشف موفد النهار بمدينة دوالا الكاميرونية أن كل نتائج الفحوصات كانت سلبية، وهذا ما يجعل كل التعداد تحت تصرف الناخب جمال بلماضي بما في ذلك زروقي ووناس الغائبين عن اللقاءين السابقين.

كما تحصّل المنتخب الوطني على جائزة أفضل منتخب عربي في الاستفتاء السنوي السابع. الذي ينظمه الإتحاد العربي للصحافة الرياضية.

كما شارك في الإستفتاء 100 إعلامي رياضي. واعضاء من مختلف الإتحادات وجمعيات الصحافيين الرياضيين العرب الذين شاركوا في التصويت.

كما توّج ياسين براهيمي أحسن لاعب عربي لعام 2021. فيما عاد المرتب الثاني للقطري أكرم عفيف.

وتقدّم “محاربو الصحراء” على كل من المغرب. تونس.قطر. السعودية وفي الأخير مصر.

هذا وباشر المنتخب الوطني، أمسية اليوم الإثنين، تحضيراته للمباراة المقبلة التي ستجمعه بمنتخب كوت ديفوار، ضمن “كان” الكاميرون.

بالمقابل شهدت هذه الحصة التدريبية مشاركة المدافع جمال بن العمري، رغم خروجه مصابا في مباراة الأمس أمام غينيا الإستوائية.

كما يسعى جمال بلماضي، لإعادة شحن لاعبيه انطلاقا من تدريبات اليوم، لضمان جاهزيتهم أمام كوت ديفوار.

يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض مواجهة كوت ديفوار، يوم الخميس المقبل انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بملعب “جابوما”.